Bayerns Basketballer unterliegen Piräus 62:72

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague gegen den griechischen Top-Club Olympiakos Piräus verloren. dpa

Am 8. Spieltag unterlag der deutsche Meister dem Euroleague-Champion von 2012 und 2013 in einer lange Zeit spannenden Partie mit 62:72 (27:31) und rangiert mit drei Erfolgen und fünf Niederlagen weiterhin im Mittelfeld der Königsklasse. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Vor 5953 Zuschauern dominierten lange Zeit beide Abwehrreihen das Match. Keine Mannschaft konnte sich absetzen, jeder kleine Lauf wurde vom Gegner sofort beantwortet. Die Münchner glänzten vor allem, wenn es über den früheren NBA-Profi Derrick Williams ging. Der US-Amerikaner war gemeinsam mit Vladimir Lucic mit 15 Punkten bester Scorer und dazu auffälligster Spieler des ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführers.

Die Entscheidung in München fiel fünf Minuten vor dem Ende, als die Griechen innerhalb von einer Minute aus einem Drei-Punkte-Vorsprung auf 62:53 davonzogen und sich den Auswärtssieg nicht mehr nehmen ließen. In der Euroleague gastieren die Münchner am Donnerstag beim spanischen Team CB Gran Canaria. In der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel gegen die Gießen 46ers.

Statistiken

Tabelle Euroleague