Rassismus-Debatte : BBL-Chef Holz bedauert unglückliche Aussagen

München BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hat sich in einer persönlichen Stellungnahme auf der Homepage der Basketball-Bundesliga für seine unglücklichen Aussagen in der Rassismus-Debatte entschuldigt.

Am Mittwoch vor dem Meisterturnier mit zehn Teams, bei dem die BBL ihre Saison vom 6. Juni an in München sportlich beenden will, hatte Holz der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob Spieler mit Slogans auf Shirts oder Ausrüstungsgegenständen gegen Rassismus protestieren dürfen, wie dies zuletzt von Fußballprofis zu sehen war, gesagt: „Grundsätzlich ist es so, dass politische Äußerungen im Ligabetrieb verbal oder non-verbal nicht gestattet sind.“ Nach Protesten von Spielern und Vereinen hatte Holz bereits am Nachmittag seine Aussagen präzisiert und sich am Abend nun in einem Statement entschuldigt.