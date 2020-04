Basketball-Bundesliga : BBL hofft bei Neustart auf mehr TV-Präsenz

Köln Die Basketball-Bundesliga rechnet beim geplanten Neustart der Saison mit mehr Präsenz bei ARD und ZDF. „Das hoffe ich und davon gehe ich eigentlich aus“, sagte BBL-Präsident Alexander Reil der Deutschen Presse-Agentur.

Die Basketball-Bundesliga hatte am 27. April entschieden, die seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison mit zehn Vereinen in zwei Fünfer-Gruppen und dann anschließenden Playoffs an einem Standort ohne Zuschauer fortzusetzen. Allerdings müssen Politik und Behörden das Konzept genau wie im Fußball noch genehmigen.