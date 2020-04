Entscheidung am 27. April : BBL-Spitze für Fortsetzung der Bundesliga-Saison

Entscheidung am 27. April

Köln Die Verantwortlichen der Basketball-Bundesliga sprechen sich klar für eine Fortsetzung der derzeit bis zum 30. April ausgesetzten Saison aus.

In einer Videoschalte am 27. April wollen die 17 Clubs und die Ligaspitze darüber entscheiden, wie es weitergeht. „Ich würde mir wünschen, dass wir dann ohne Kampfabstimmung, sondern in breitem Konsens zu einer Entscheidung kommen, mit der alle leben können“, sagte Holz.