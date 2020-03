Basketball : BBL unterbricht Spielbetrieb bis auf Weiteres

Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb nach Informationen der dpa bis auf Weiteres aus. Foto: Soeren Stache/dpa.

Stuttgart Wie geht es weiter im Basketball? Durch das Coronavirus ist auch der Ligabetrieb in Deutschland beeinträchtigt. Am Donnerstag treffen sich die Clubs, um die Lage zu erörtern. Es stehen komplizierte Gespräche an. Die Gemengelage ist komplex.

Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis auf Weiteres aus.

Auf einer außerordentlichen Versammlung der Clubs in Stuttgart stimmten die Verantwortlichen der Vereine einstimmig für eine Unterbrechung der Saison. Anders als im Eishockey wird die Spielzeit damit noch nicht komplett abgesagt.