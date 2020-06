Basketball-Bundesliga : Bittere BBL-Enttäuschung für den FC Bayern - Hoeneß schimpft

München Die Mission Titelverteidigung endet für die Basketballer des FC Bayern beim Heim-Turnier bereits im Viertelfinale. Ehrenpräsident Uli Hoeneß stürmt tief enttäuscht davon. Eine Trainerdiskussion wollen die Münchner zunächst vermeiden.

Die Münchner gewannen zwar in einem Nervenkrimi am Freitag das Rückspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 74:73 (45:36), schieden damit aber nach Addition der Ergebnisse aus. Das erste Duell hatte der Außenseiter mit 87:83 gewonnen. „Mir reicht's für heute“, schimpfte Hoeneß bei seinem rasanten Abgang nach der Schlusssirene.

Ganz anders die Bayern, für die eine enttäuschende Saison ohne Titel endete. „Wir waren mental nicht in der Lage, 40 Minuten konzentriert zu bleiben“, konstatierte Geschäftsführer Marko Pesic, nahm seine Spieler aber wegen der besonderen Umstände in Corona-Zeiten in Schutz. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, alle haben das Maximum gegeben.“ Eine Diskussion um Trainer Oliver Kostic wollte Pesic direkt nach der Partie verhindern: „Das wäre respektlos.“