Brose Bamberg kassiert Niederlage in Moskau

Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague den erstmaligen Sprung unter die besten acht Teams in dieser Saison verpasst. Der deutsche Serienmeister verlor mit 73:82 (40:42) bei Chimki Moskau. Mit einem Sieg hätten die Franken am Tabellen-Achten vorbeiziehen können. dpa