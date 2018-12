später lesen Bundesliga Brose Bamberg mit knappem Sieg in Göttingen FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ex-Serienmeister Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga in der Spur und hat auch das vierte Spiel in Folge gewonnen. Die Oberfranken setzten sich in Göttingen knapp mit 78:77 (45:35) durch und schoben sich vorerst hinter Meister FC Bayern auf Platz zwei der Tabelle vor. dpa