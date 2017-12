Brose Bamberg vergibt Sieg in Istanbul leichtfertig

Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague einen herben Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen müssen. Der deutsche Serienmeister verlor trotz zwischenzeitlich klarer Führung beim Tabellenletzten Anadolu Efes Istanbul aus der Türkei 58:69 (39:28). dpa

Zum Ende der Hinrunde rangieren die Bamberger mit sechs Siegen und neun Niederlagen weiter auf Platz elf. Die besten acht Teams kommen weiter.

Angeführt von Nationalspieler Maodo Lo erspielten sich die Bamberger zur Pause einen Elf-Punkte-Vorsprung und bauten die Führung sogar auf 44:29 aus (24.). Doch danach folgte ein kompletter Bruch im Spiel der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri. Kaum ein Wurf fiel mehr rein, während der Gegner zu einfachen Punkten kam und nach 32 Minuten erstmals vorne lag (49:48). Mit 10:25 ging das letzte Viertel an die Istanbuler, die damit die dritte Bamberger Niederlage in Serie perfekt machten.

Der US-Amerikaner Ricky Hickman war mit zehn Zählern der einzige Profi der Gäste, der zweistellig punkten konnte. Dejan Musli erzielte neun Punkte und kam auf neun Rebounds. Bei den Gastgebern kamen vier Spieler in den zweistelligen Punktebereich.

Am 2. Januar gastiert Bamberg in der Bundesliga bei medi Bayreuth. Drei Tage später empfangen die Franken in der Euroleague den russischen Top-Club Khimki Moskau.

Spielstatistik

Kader Brose Bamberg

Tabelle Euroleague

Brose Bamberg auf Euroleague-Homepage