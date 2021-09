Basketball-Nationalmannschaft : Bundestrainer Herbert: Schröder zu „100 Prozent bereit“

Berlin NBA-Star Dennis Schröder hat laut Bundestrainer Gordon Herbert eine Zusage für weitere Einsätze in der Basketball-Nationalmannschaft gegeben.

Bei der Olympia-Qualifikation und den Spielen in Tokio hatte Schröder wegen ungeklärter Versicherungsfragen gefehlt. In der kommenden Saison spielt der Aufbauspieler, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, für die Boston Celtics in der NBA.