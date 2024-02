Basketball Bundestrainerin nach Olympia-Quali: „Historische Nacht“

„Der Wille und die Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, habe ich so noch nie erlebt. Es ist eine historische Nacht, die sich diese Mannschaft verdient hat“, sagte Thomaidis nach dem 73:71 (39:35) gegen Gastgeber Brasilien beim Qualifikationsturnier in Belém. „Wir haben uns in den letzten acht Monaten stetig entwickelt und an uns gearbeitet. Olympia wird für uns alle eine wichtige Erfahrung.“