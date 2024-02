Basketball Bundestrainerin stolz auf ihr Team: „Große Kämpferinnen“

Nach dem Ruhetag am Freitag geht es für das Team um WNBA-Star Satou Sabally am Samstag (21.00 Uhr MEZ/Magentasport) gegen Topfavorit Australien weiter. Letzter Gegner am Sonntag ist dann Gastgeber Brasilien. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe qualifizieren sich für die Sommerspiele in Paris.