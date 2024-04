Europe Cup Chemnitzer Basketball-Party am Bosporus

Der getaktete Basketball-Alltag kennt aber auch für Europapokalsieger kaum Pausen. Statt in die Heimat zu fliegen, ging es für Yebo und Co. am Donnerstag per Flugzeug nach Stuttgart und von dort aus mit dem Bus weiter nach Ludwigsburg. Dort steigt am Samstag (18.30 Uhr) das nächste Bundesliga-Spiel der Niners. Die Bayern-Basketballer sind vor den anstehenden Playoffs gewarnt und schrieben am Mittwochabend in Richtung Chemnitz: „Wir und ganz Basketball-Deutschland ist stolz auf Euch.“