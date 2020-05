BBL : Clubs dürfen für Finalturnier Profis nachverpflichten

Köln Die zehn Basketball-Clubs, die die Saison bei einem Turnier in München ab Anfang Juni beenden wollen, dürfen dafür je zwei Spieler nachverpflichten.

Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison mit zehn Teams in zwei Fünfer-Gruppen und anschließenden Playoffs im Münchner Audi Dome beenden. Noch steht aber die Genehmigung von Politik und Behörden aus. Die Pläne sehen vor, dass das Turnier am Wochenende mit dem 6./7. Juni beginnt und das Final-Rückspiel am 28. Juni stattfindet.