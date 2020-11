Coronavirus-Krise : Corona belastet die Basketball-Bundesliga

Ludwigsburg Es geht wieder los. Ohne Zuschauer und mit vielen Fragezeichen starten die Basketballer in ihre neue Saison. Wie lange es den Clubs gelingt, den Spielbetrieb wie geplant durchzuführen, weiß niemand. Schon vor dem ersten Spieltag gibt es die ersten Absagen.

Es ist ein Start ins Ungewisse und niemand weiß, was am Ende dabei herauskommt. Schaffen es die Basketballer wirklich, eine Saison mit 34 Spieltagen und anschließenden Playoffs mitten in einer die komplette Gesellschaft belastenden Pandemie durchzuziehen?