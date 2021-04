BBL-Top-Four : Corona-Fälle: Basketball-Finalturnier in München verlegt

München Es sollte eigentlich ein Höhepunkt der Saison werden. Doch nun machte die Corona-Krise auch einen Strich durch das BBL-Top-Four-Turnier. Das muss im engen Terminkalender nun verlegt werden.

Am Freitag sei ein Spieler positiv getestet worden, am Samstag ein weiterer, sagte Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der Niedersachsen, der Deutschen Presse-Agentur. „Das war eine sehr negative Überraschung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.“ Am Donnerstag seien alle Tests noch negativ ausgefallen. Meinertshagen betonte, dass sich alle Spieler, Trainer und Teammitglieder an alle Vorschriften gehalten hätten.