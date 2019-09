WM-Fazit : „Das ist doch pervers“: DBB-Chef mit Generalkritik

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes, beantwortet nach dem Spiel in der Mixed-Zone Fragen. Foto: Swen Pförtner.

Shanghai Fragen an Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds, nach der WM in China.

Die DBB-Auswahl um NBA-Profi Dennis Schröder scheiterte bereits in der Vorrunde und schaffte mit dem 82:76-Sieg über Kanada am Montag in Shanghai zum Abschluss den Sprung zu einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020. Das Gespräch begann ohne Frage.