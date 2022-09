Basketball-EM : DBB-Team im Schongang ins Viertelfinale der Heim-EM

Berlin Das war leichter als erwartet! Die deutschen Basketballer haben ihr Achtelfinale gegen Montenegro ohne Mühe gewonnen. Auf dem Weg ins Halbfinale wartet nun aber wohl ein ganz harter Brocken.

Nach der begeisternden Vorrunde in Köln reichte dem Team um Kapitän Dennis Schröder am Samstagabend in Berlin eine solide Leistung, um im Achtelfinale Außenseiter Montenegro mit 85:79 (48:24) zu bezwingen.