Für den Sport sind sie unverzichtbar, für viele Zuschauer manchmal aber auch die Sündenböcke. Das Leben als Schiedsrichter ist nicht immer einfach. Einer von ihnen ist der gebürtige Trierer Alexander Moskovic (25). Seit drei Jahren pfeift er in der dritthöchsten Basketballliga Deutschlands. Von Pascal Gillen

Sagt ja keiner, dass der Job leicht ist. „Die Sympathie der Schiedsrichter Andreas Bohn/Lukas Fröhlich/Alexander Moskovic genossen die Gäste allerdings nicht, sie mussten einige erstaunliche Entscheidungen gegen sich hinnehmen“, heißt es im Spielbericht der Westfalenpost zum Spiel der Gladiators Trier gegen Phoenix Hagen in der Pro A. Öffentliche Kritik, mangelnder Respekt oder Beleidigungen von den Rängen, damit muss der in Tübingen lebende Student rechnen. Mit seinen erst 25 Jahren ist Alexander Moskovic bereits ein erfahrener Schiedsrichter. Seine Anfänge fand er beim Trimmelter SV. Nachdem er dort einige Jahre als Nachwuchsspieler verbrachte, riet ihm sein damaliger Trainer, Marco Marzi (inzwischen DBB-Vizepräsident), zum Schiedsrichterlehrgang zu gehen. „Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen und mein Taschengeld ein wenig aufbessern. Die typischen Ambitionen, die man als Schüler hat.“

Einen einschneidenden Moment seiner Schiedsrichter Karriere erlebte er dann per Zufall, als er ein Testspiel in der Arena pfiff. Horst Molitor, Kommissar der BBL, war bei dem Spiel dabei und kontaktierte Moskovic nach Spielende. „Ich sagte, dass ich eigentlich noch mein Prüfungsspiel pfeifen muss, um die vollwertige Schiedsrichterlizenz zu erhalten. Er meinte, dass es das schon gewesen sei. Seitdem ging alles relativ schnell“.

Moskovic wurde nach Berlin zum „Jugend trainiert für Olympia“- Finale eingeladen, er ging nach Heidelberg zum Bundesjugendlager und stieg Jahr für Jahr eine Liga auf. Er war Schiedsrichterwart in Trier, hat sich im Kreis um die Fort- und Ausbildungen gekümmert und junge Spieler vom Schiedsrichterjob überzeugt. Mittlerweile gehört der Sohn russischer Einwanderer dem DBB-Förderprogramm an, welches ihn auf die Pro A vorbereitet. Seit drei Saisons ist er bereits Bestandteil der Pro B, in dieser Saison war er zum ersten Mal in der zweithöchsten Basketballliga Deutschlands aktiv. Vor fast 2700 Zuschauern wurde er für die Partie der Gladiators angesetzt.

Dass ein in Trier aufgewachsener Schiedsrichter eine solche Partie leiten sollte, ist im ersten Moment vielleicht überraschend. „Aber ich habe mit den Gladiators ja nicht wirklich was zu tun. Und da ich seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr in Trier lebe, war das wirklich unproblematisch“, sagt Moskovic.

Trotz seiner souveränen Leitung gab es auch an diesem Tag vereinzelt Kritik. „Man kann es nie allen recht machen. Für uns ist der Druck eben auch enorm. Je höher man pfeift, desto mehr Druck lastet auf unseren Schultern. In der Pro A ist es vom Spielgeschehen her einfacher, Entscheidungen zu treffen, da die Aktionen klarer sind. Aber das Drumherum ist schwieriger. Das Umfeld verlangt einem psychologisch mehr ab. Es gibt mehr Zuschauer in der Halle und die Öffentlichkeit ist größer“.

Auf dem Parkett ist das Verhältnis zu den Spielern unterschiedlich. Die Pro B kennt der Sohn russischer Einwanderer nun seit drei Jahren sehr genau, was ihm die Behandlung der einzelnen Spieler und der Mannschaften vereinfacht. „Nach einiger Zeit weiß man, welche Typen vor dir stehen. Ich weiß, ob sie eine klare Ansage brauchen oder auch mal einen Spruch verkraften.“ Mindestens drei Mal die Woche macht er Sport, um den körperlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der DBB verlangt den Schiedsrichtern nicht selten Leistungstests ab.

Zur Vorbereitung auf ein Spiel schaut er sich die Scoutings der Teams an oder telefoniert mit Kollegen, die die Mannschaften bereits gepfiffen haben. Beenden die Unparteiischen die Partie nach 40 Minuten, ist die Arbeit aber längst nicht getan. „Ich schaue mir jedes Spiel von mir noch mal an. Dann schneide ich die Szenen raus und bespreche sie mit Kollegen, Verantwortlichen des DBB oder mit meinem Mentor, Horst Molitor“.

Oft wird er gefragt, warum er seine Freizeit hergebe, die mit seinem Studium sowieso begrenzt ist. „Es ist die Motivation, bei meinem Lieblingssport ein Teil des Spiels zu sein. Ohne geht es halt nicht“. Letztes Wochenende hatte Moskovic mal einen Tag frei. „Sehr außergewöhnlich“, wie er selbst beschreibt. In Zukunft möchte er dann in die Pro A aufsteigen, und „so weit kommen, wie es als Schiedsrichter nur möglich ist“. Wichtig sei ihm dabei, weiterhin mit Enthusiasmus dabei zu sein und nie den Spaß zu verlieren.