Nach Euroleague-Aus : Deutliche Bundesliga-Pleite für Bayerns Basketballer

München Die Basketballer des FC Bayern München haben nach dem knappen Aus in der Euroleague in der Bundesliga den nächsten Rückschlag einstecken müssen.

Überragender Akteur auf dem Parkett war Ulms Troy Caupain mit 25 Punkten. Bei den klar unterlegenen Münchnern, die nach dem bitteren Euroleague-K.o. am Dienstag in Mailand auf einige Leistungsträger verzichtet hatten, kam kein Profi an seine Normalform heran.