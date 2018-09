später lesen Feinschliff für WM-Quali Deutsche Basketballer beim Supercup in Hamburg FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um NBA-Jungstar Dennis Schröder will sich beim Supercup in Hamburg den Feinschliff für die nächsten Spiele in der WM-Qualifikation holen. dpa