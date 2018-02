später lesen WM-Qualifikation Deutsche Basketballer besiegen überraschend Serbien FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation eine Überraschung geschafft. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gewann in Frankfurt am Main mit 79:74 (40:41) gegen den WM- und EM-Zweiten Serbien: dpa