Nach knappem Sieg Deutschland im Halbfinale gegen die USA: Wo kann man die Basketball-WM live sehen?

Die Halbfinal-Partien finden beide am Freitag, 8. September, statt. Das Deutschland-Spiel beginnt um 14.40 Uhr deutscher Zeit, was 20.40 Uhr Ortszeit entspricht. Die Teams treffen in Manila, Philippinen aufeinander. Bereits zuvor am gleichen Tag findet das andere Halbfinale statt, und zwar um 10.45 Uhr deutscher Zeit. Beide Spiele werden in der Mall of Asia Arena ausgetragen.