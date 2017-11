Dolphins: Bereit für das Spitzenspiel

Ihr Name

So ganz zufrieden ist Dirk Passiwan nicht nach dem 80:64-(38:31)-Sieg seiner Dolphins gegen Aufsteiger Rahden. „Es waren zwei wichtige Punkte“, sagt der Spielertrainer, der mit 33 Punkten wieder Topscorer war. „Aber nach der frühen 8:2-Führung war bei uns in den Köpfen, dass es wohl ein leichtes Spiel werden würde. Rahden kam dann ins Spiel zurück.“ Der Tabellenvorletzte aus Ostwestfalen hielt die Partie beim Tabellenzweiten zwar lange offen. Am Ende zogen die Trierer aber davon, gewannen letztlich noch mit 16 Punkten Vorsprung.

„Das war nicht gerade unser bestes Spiel. Nächste Woche müssen wir uns auf jeden Fall um 150 Prozent steigern, wenn wir was holen wollen — aber dann haben wir auch nichts zu verlieren. Dann spielen wir gegen die wohl beste Mannschaft der Welt.“ Passiwan meint damit das Gastspiel am Samstag bei den Thuringia Bulls, dem Tabellenführer und Titelfavoriten.

Die Dolphins werden beim Spitzenreiter in Thüringen klarer Außenseiter sein, das war aber auch schon vor dem Überraschungssieg bei Lahn-Dill. Ein Playoff-Anwärter sind die Trierer mittlerweile allemal. Passiwan schaut aber erst mal nach unten. „Wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Da dürfte jetzt nichts mehr passieren.“

Dolphins Trier: Passiwan 33, Dadzite 15, Wright 11, Rossi 9, Beijer 8, Davey 4