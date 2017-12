später lesen Trier Dolphins: Auswärtssieg in Hannover FOTO: Lambrecht, Jana / TV FOTO: Lambrecht, Jana / TV Teilen

(AF) Der Rollstuhlbasketball-Bundesligist Doneck Dolphins Trier bleibt auf Playoff-Kurs. Am Samstagabend gelang dem Team um Spielertrainer Dirk Passiwan ein umkämpfter 71:58-(45:33)-Sieg bei Hannover United. Im ersten Viertel lief bei den Trierern defensiv noch nicht viel zusammen. Das besserte sich mit den Einwechslungen von Mariska Beijer und Diana Dadzite, die angeschlagen in die Partie gegangen waren und die beide nicht in der Woche trainieren konnten - Dadzite war wegen einer Ehrung in ihrem Heimatland Lettland. Sie landete erst zwei Stunden vor Spielbeginn in Hannover. „Die Voraussetzungen für uns waren diese Woche nicht einfach“, sagt Passiwan, der mit 33 Punkten wieder Topscorer seiner Mannschaft war. „Das war ein Arbeitssieg nach einem vor allem in der zweiten Halbzeit sehr körperbetonten Spiel.“ Die Dolphins konnten Hannovers Besten, Joe Bestwick, zwar nicht immer kontrollieren (er erzielte 30 Punkte). „Aber am Ende war unser Sieg auch nicht wirklich gefährdet.“ Am Wochenende sind die Trierer noch einmal im Doppeleinsatz, danach geht es in die Weihnachtspause: Nach dem Heimspiel am Samstag gegen Hamburg (18 Uhr) steht am Sonntag das Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten Skywheelers Lahn-Dill an. Passiwan: „Die beiden Spiele wollen wir noch gewinnen.“

