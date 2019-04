Die Doneck Dolphins Trier verlieren auch das Halbfinal-Playoff-Rückspiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gegen die RSB Thuringia Bulls. Von Holger Teusch

(teu) Die Saison ist für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier beendet. Nach der 63:88-Niederlage im ersten Halbfinal-Playoff in Trier verloren die Dolphins beim deutschen Pokalsieger RSB Thuringia Bulls in thüringischen Elxleben am Samstagnachmittag mit 55:90. Die Enttäuschung hielt sich bei Dirk Passiwan aber in Grenzen. „Wir können zufrieden sein mit der Saison“, betont der Spielertrainer immer wieder, dass mit dem Erreichen der Playoffs und sogar des Halbfinals die eigenen Erwartungen erfüllt wurden.

In den ersten 20 Minuten schien sogar die Sensation greifbar. „Die erste Halbzeit war richtig gut gewesen und wir auf Augenhöhe“, erzählt Passiwan. Mit 32:34 lagen die Trierer in der Rebound-Statistik anders als beim Hinspiel in Trier mit den Bulls nahezu gleichauf. Nach dem ersten Viertel führten die Elxlebener nur mit einem Punkt. In die Pause gingen die Dolphins mit sechs Punkten Rückstand. „Nach hinten haben wir besser verteidigt und vorne hatten wir einige gute Schüsse“, sagt Passiwan. Dass die Thüringer trotzdem mit 39:33 führten, habe auch daran gelegen, dass man zwei bis drei eigentlich einfache Würfe nicht verwandeln konnte, so Passiwan.

Bei den Dolphins machte sich in der zweite Hälfte außer dem sowieso schon schmalen Kader die Erkältung von Correy Rossi immer mehr bemerkbar. Am Ende des dritten Viertels gelang den Thuringia Bulls eine Serie von zehn Punkten in Folge (43:65). Da war klar, dass die Thüringer und nicht die Trierer ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen würden. „Als die Bulls so weggezogen sind, haben wir rotiert“, erzählt Passiwan, dass noch einmal alle Dolphins zum Saisonabschluss aufs Parkett gingen. „Es ist am Ende zu hoch ausgegangen“, sagt er zur 55:90-Niederlage.

Auch wenn die Bundesligasaison für die Rollis damit beendet ist, für die Nationalmannschaftskandidaten geht es nahezu nahtlos weiter. Bereits Anfang Juli findet die Frauen-Europameisterschaft statt. Die der Männer im August und September. Schwierig für die kommende Saisonvorbereitung wird, dass die litauische Speerwurf-Paralympics-Siegerin Diana Dadzite erst im November mit der Paraleichtathletik-Weltmeisterschaft in Dubai den Saisonhöhepunkt in ihrer zweiten Sportart hat.

Thuringia Bulls - Doneck Dolphins Trier 90:55 (39:33)

Trier: Rossi (10), Wright (6), Dadzite (10), Passiwan (21), Beijer (0), Davey (4), Peters (4)