Dolphins: Am Ende fehlt die Kraft

Niederlage gegen Spitzenreiter: Die Dolphins Trier hielten gegen die Thuringia Bulls lange mit, verloren beim 67:92 am Ende aber klar.

Das Ergebnis klingt mehr als deutlich: Mit 67:92 haben die Doneck Dolphins Trier am Samstagabend ihr letztes Hauptrundenspiel gegen den Tabellenführer und Titelkandidaten Thuringia Bulls aus Elxleben verloren. Für die grippegeschwächten Dolphins war es ohnehin eher ein Test vor den Play-off-Spielen gegen den Hauptrundenzweiten Lahn-Dill. Aber das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wirklich wider.

„Es war ja klar, dass es heute nur um Schadensbegrenzung geht“, sagt Hallensprecher Günter Ewertz schon nach 80 Sekunden - da steht es bereits 0:7. Aber danach und bis auf die Schlussminuten sehen die Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie. Die stark besetzten Thüringer haben aber die deutlich breiter besetzte Bank - als die Dolphins mal ganz nah rankommen (32:34), antworten die Gäste mit einem 17:0-Lauf. Auch im Schlussviertel ist der Rückstand anfangs überschaubar (56:63). Dann ziehen die Bulls, die in der Runde nur ein Spiel verloren haben, immer weiter davon: In letzter Sekunde trifft Bienek per Dreier zum 92:67.

Die Dolphins haben aber keinen Grund, enttäuscht zu sein. Als Tabellendritter gehen sie in die Playoffs,: Beim Auftakt am Samstag, 17. März, rechnen sie mit einer vollen Halle. Auch im Pokal haben es die Trierer unter die besten vier Teams geschafft. Ein Jubiläum feierte zudem Dirk Passiwan: Er wurde bereits zum 20. Mal Bundesliga-Topscorer – mit 28 Punkten im Schnitt. Auch im Spiel gegen die Thuringia Bulls war er bester Schütze (19 Punkte).

Dolphins: Wright 4, Rossi 16, Davey 2, Heimbach 4, Dadzite 14, Passiwan 19, Beijer 8.

Beste Schützen Bulls: Williams 18, Halouski 18, Gholamazd 17