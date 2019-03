Rollstuhlbasketball: Trierer mit starker Leistung beim 74:79 gegen Lahn-Dill.

Sie haben sich lange gewehrt, haben dem Favoriten alles abverlangt – aber am Ende reichte es nicht zum erhofften Einzug ins Pokalfinale: Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier sind am Samstag im Halbfinale um den DRS-Pokal mit 74:79 (31:27) am RSV Lahn-Dill gescheitert. Von Beginn erlebten die Zuschauer des Top-4-Turniers in München ein Spiel auf Augenhöhe. Die von der früheren Triererin Janet MacLachlan trainierten Mittelhessen kamen etwas besser in die Partie, lagen nach dem ersten Viertel auch mit 19:14 vorne. Aber dann drehten die Dolphins auf. Im zweiten Abschnitt erlaubten sie dem Starensemble des RSV - das zu den vier stärksten Teams der Welt zählt – nur acht Punkte. Die Dolphins führten zur Halbzeit mit 31:27. Bis ins Schlussviertel behaupteten die Trierer einen knappen Vorsprung – dann drehte Lahn-Dill noch die Partie und zog ins Finale ein (wo sie am Sonntag knapp den Thuringia Bulls unterlagen). Die Dolphins spielten über 40 Minuten in der gleichen Besetzung – mit Spielertrainer Dirk Passiwan (16 Punkte, 10 Rebounds), Diana Dadzite (23 Punkte), Ryan Wright (17), Mariska Beijer (12) und Correy Rossi (6). Bei den Mittelhessen, die sich im Playoff-Halbfinale mit Hamburg messen werden, waren Brian Bell (27 Punkte) und Kapitän Michael Paye (22 Punkte) die auffälligsten Spieler.

Die Trierer verpassten damit wie im Vorjahr knapp den Finaleinzug, vor einem Jahren waren sie an Hannover United gescheitert – die bisher sehr gut verlaufene Saison ist aber noch nicht vorbei. Ab Samstag, 6. April, steht das Playoff-Halbfinale gegen den Hauptrunden-Tabellenführer Thuringia Bulls an (18 Uhr, Uni-Halle). Passiwan war sehr zufrieden mit der Vorstellung seines Teams: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir waren über lange Zeit sogar die bessere Mannschaft“, sagt Passiwan: „Wir hatten Lahn-Dill am Rande der Niederlage – mit der Pokalsaison können wir sehr zufrieden sein.“