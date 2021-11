Rollstuhlbasketball : Bayern München des Rollstuhlbasketballs Nummer zu groß für Dolphins

Gekämpft, aber doch klar verloren: Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier versuchten wie hier Patrick Dorner alles, um in der Halle am Mäusheckerweg gegne den Bundesliga-Führenden des RSC Lahn-Dill zu bestehen. Foto: Holger Teusch

Trier Dirk Passiwan erwartet nach der 44:88-Heimniederlage der Doneck Dolphins Trier gegen den RSV Lahn-Dill „Abstiegskampf bis zum letzten Spiel“.

(teu) Die mit zwei Bussen angereisten Fans des RSV Lahn-Dill machten aus der Partie am Trierer Mäusheckerweg zum Heimspiel für den Spitzenreiter der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL). Dank einem halben Dutzend Trommlern reichte den Hessen ein Drittel der gut gefüllten Tribünen in der neuen Heimspielstätte der Doneck Dolphins Trier, um ähnlich wie die Schützlinge der Ex-Triererin Janet Zeltinger auf dem Spielfeld die akustische Luftherrschaft zu erringen. 44:88 nach Punkten stand es aus Sicht der Gastgeber nach 40 Minuten.

Trotz der klaren Niederlage kann Dolphin-Spielertrainer Dirk Passiwan mit dieser Niederlage leben. Die mit Nationalmannschaftsspielern und Paralympics-Medaillengewinnerin nur so gespickte Mannschaft aus Wetzlar sei so etwas wie der FC Bayern München der RBBL. „Mit der Defense mit 88 Punkten gegen Lahn-Dill bin ich ganz zufrieden. Natürlich können wir noch viel verbessern. Wir haben immer mal wieder zu viele Turnovers gehabt und in der zweiten Halbzeit zu viele Ballverluste“, analyisiert Passiwan.

In der Offensive kämpften die Trierer vor allem in den zweiten 20 Minuten um überhaupt in Korbnähe der Wetzlarer zu gelangen. „So wie Lahn-Dill an der Mittellinie die Presse aufgemacht hat, da ist schon schwer durchzukommen“, sagt Passiwan und zeigt sich selbstkritisch: „Wir haben aber auch einfach zu viele einfache Bälle liegen lassen. Zehn, fünfzehn Punkte hätten wir vielleicht sogar noch mehr machen können.“ Passiwan als treffsicherster Schütze der Liga kam oft gar nicht zum Wurf. Erstmals in dieser Bundesliga-Saison machte nicht Passiwan (17), sondern Paralympics-Silbermedaillengewinner Hiroaki Kozai aus Japan (28) und Lahn-Dill-Kapitän Thomas Böhme (18) die meisten Punkte.