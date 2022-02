Rollstuhlbasketball : Das wichtigste Endspiel von vielen

Foto: Dolphins Trier/Dolphins

Trier Nach vier Wochen Spielpause dürfen die Doneck Dolphins Trier am Samstag (19.2., 16 Uhr) beim Heimspiel gegen Frankfurt im Abstiegskampf wieder auf die Unterstützung der Zuschauer setzen.

(teu) „Eigentlich haben wir nur noch Endspiele“, sagt Dirk Passiwan zum Restprogramm der Doneck Dolphins Trier in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL). Aber die Heimpartie am Samstag (19.2, 16 Uhr, Halle am Mäusheckerweg) gegen die ING Skywheelers aus Frankfurt dürfte das wichtigste der verbleibenden fünf Spiele sein. Denn die Frankfurter sind nur zwei Punkte vor Trier Tabellenvorletzter. Das Hinspiel verloren die Dolphins. „Wenn wir es schaffen, mit mehr als 13 Punkten zu gewinnen, haben wir eine gute Chance“, sagt Spielertrainer Passiwan. Dann steht Trier nämlich bei Punktgleichheit im direkten Vergleich mit Frankfurt besser da.

Corona-Fälle im Team und im Umfeld sowie einem für alle Bundesligisten spielfreien Wochenende fehlt den Dolphins die Spielpraxis. Bei der letzten Partie zogen sich die Trierer gegen den amtierenden Deutschen Meister Thuringia Bulls aus der Nähe von Erfurt trotz 60:90-Niederlage jedoch achtbar aus der Affäre. Zum Vergleich: Frankfurt verlor am vergangenen Wochenende gegen die Thüringer mit 28:103. In Hamburg mussten sich die Skywheelers allerdings erst in der Verlängerung geschlagen geben.