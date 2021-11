Rollstuhlbasketball : Daumen hoch für Valeska Finger

In der Bundesligamannschaft der Doneck Dolphins Trier eine Paraderolle von Valeska Finger (13): Die Fahrwege beispielsweise für Bundestrainer Dirk Passiwan freihalten und dem Bundesliga-Topscorer gute Wurfpositionen ermöglichen. In der Nationalmannschaft kommen noch weitere Aufgaben auf die 22-Jährige zu. Foto: Holger Teusch

Lobbach Mit drei Neulingen, einer Rückkehrerin und acht Paralympics-Teilnehmerinnen von Tokio geht Dirk Passiwan seine erste Rollstuhlbasketball-EM als Frauen-Bundestrainer an. Mit dabei ist auch Valeska Finger von den Doneck Dolphins Trier.

(teu) Es waren eine anstrengende erste Wochenhälfte im baden-württembergischen Lobbach. Für die 15 Rollstuhlbasketballerinnen, die sich um die zwölf Plätze im deutschen Team für die Europameisterschaft in Madrid (5. bis 12. Dezember) bewarben sowieso. „Es war auch hart für die Coaches“, sagt Dirk Passiwan. Erstmals ist der 45-Jährige aus Kenn als Frauen-Bundestrainer hauptverantwortlich für die Zusammensetzung des Nationalteams. Bei der Entscheidungsfindung rauchten bei Passiwan und seinem Betreuer-Team im sogenannten Selection-Camps die Köpfe. „Es waren ein paar Entscheidungen, die uns Kopfzerbrechen bereitet haben“, gibt der 45 Jahre alte Spieler-Trainer des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten DoneckDolphins Trier zu.

Besonders sensibel musste Passiwan mit der Personalie Valeska Finger umgehen. Mit der 22-Jährigen spielt er bei den Dolphins in einer Mannschaft. Eine Problematik, der sich auch die Athletin bewusst war. „Ich habe ja gewusst: Da steht mein Heimtrainer. Der weiß, was man kann. Aber man muss auch die Co-Trainer überzeugen“, erzählt die Studentin. Es habe ein paar Momente gegeben, da habe sie gedacht: „Was mache ich hier überhaupt.“ Dann gelang es ihr aber immer wieder sich ganz auf sich selbst zu fokussieren und nicht an die starke Konkurrenz zu denken. „Sie hat sich genauso präsentiert, wie wir sie kennen“, freut Passiwan, dass seine Vereinskameradin die Nervosität in Schach und ihre Leistung abrufen und auch seine Co-Trainer Ralf Neumann und Mareike Miller überzeugen konnte.

Am Mittwochabend gab Passiwan zwar das zwölfköpfige EM-Team bekannt, Valeska Finger realisierte aber erst am nächsten Donnerstagmorgen so richtig, dass sie in Madrid dabei sein wird. „Die drei, die es nicht geschafft haben, sind am Donnerstagmorgen nach Hause gefahren. Ich stand erst in der Halle und dachte, ich fahre jetzt auch. Ich konnte es noch nicht so richtig glauben“, erzählt sie.

Statt dessen lag noch ein Tag mit mehr als fünf Stunden Training vor ihr. Finger ist zusammen mit den erfahrenen Svenja Mayer und Maya Lindholm eine von drei 2,5-Punkte-Spielerin. Diese Punktzahl bezieht sich auf die Beeinträchtigung. Je niedriger, desto größer das Handicap. In der Summe darf bei den fünf Spielerinnen auf dem Feld nur eine bestimmte Punktzahl erreicht werden. Valeska Finger sei das Backup für Mayer und Lindholm, sagt Passiwan.

„Ich übernehme in der Nationalmannschaft eine andere Rolle, als in Trier“, sagt Valeska Finger. Das hat auch damit zu tun, dass in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga gemischte Teams antreten. „Valeska kann 4,5-Punkte-Spielern gut die Fahrwege freimachen“, erklärt Passiwan. Im reinen Frauen-Team bekommt sie auch mehr Verantwortung bei der Ballführung. „International bin ich von der Größe her auch im Mittelfeld“, weiß Valeska Finger. Sie ist deshalb im Deutschlandtrikot auch mehr unterm Korb gefragt, als in der Bundesliga.