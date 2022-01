Leichtathletik : Debütanten auf Titeljagd

Ludwigshafen Die rheinland-pfälzischen Jugend-Hallenmeisterschaften finden mit neuer Aufteilung statt. Den Anfang machen am Sonntag die Unter-18-Jährigen.

Nach zwei Jahren sollen am kommenden Sonntag (16.1.) erstmals wieder rheinland-pfälzische Jugendmeister in der Halle gekürt werden. Für alle Teilnehmer der Geburtsjahrgänge 2005 und 2006 wird es das Debüt. Denn vor der Corona-Pandemie waren sie noch nicht bei Landeshallenmeisterschaften (werden erst ab der Altersklasse U 18 ausgetragen) startberechtigt. Und im vergangenen Jahr gab es nur Hallenwettkämpfe für Spitzensportler.

Trotz der Einschränkungen gut weiterentwickelt hat sich in dieser Zeit Nele Anton. Die letztjährige Deutsche U-16-Vizemeisterin im Diskuswurf von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) ist im Kugelstoßen Favoritin. Das Drei-Kilo-Wettkampfgerät wuchtete die noch 15-Jährige im vergangenen September 12,15 Meter weit. Ein Selbstläufer dürfte der Weg zur Landesmeisterschaft für Nele Anton aber trotzdem nicht werden. Mit Marie Böckmann (LG Rhein-Wied/11,43) und Lena Berghäuser (Bad Ems/11,17) haben zwei Elf-Meter-Stoßerinnen gemeldet.

Richtig groß, mit 35 Meldungen, ist die Konkurrenz über 60 Meter der U-18-Juniorinnen. Nachdem Mia Louisa Schmitz zu Jahresauftakt in Luxemburg die Acht-Sekunden-Schallmauer geknackt hat, gehört die Wittlicherin im Trikot der LG Idar-Oberstein zum Favoritenkreis. Finalchancen dürfen sich auch Lena Stöwer (PST) und Anna Diewald (BW) ausrechnen. Die Fünf-Meter-Weitspringerinnen Schmitz und Stöwer dürfen auch in dieser Disziplin genauso mit Medaillen liebäugeln, wie Albrecht Hamisch im Kurzsprint. Nur der Zweibrücker Thorben Henkel steht mit 7,30 Sekunden knapp vor dem Sprinter der TG Konz (7,34) in der Meldeliste.