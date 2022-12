Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Passiwan fordert Sieg ohne Wenn und Aber

Trier Im letzten Bundesligaspiel des Jahres treffen die Doneck Dolphins Trier heute (17.12.) Abend in der Mäusheckerweghalle auf den Tabellenletzten Hot Rolling Bears Essen.

Dirk Passiwan fordert im letzten Spiel des Jahres der Doneck Dolphins Trier in diesem Jahr am heutigen Samstag (17.12., 18 Uhr) einen Sieg! „Wir müssen dieses Spiel gewinnen, ohne Wenn und Aber“, sagt der Spielertrainer des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten. Mit den Hot Rolling Bears aus Essen kommt der Aufsteiger und zur Zeit Tabellenletzte in die Halle am Mäusheckerweg (Tabelle Rollstuhlbasketball-Bundesliga).