Rollstuhlbasketball : Dolphins erwarten den Tabellenführer Lahn-Dill

Spielertrainer Dirk Passiwan muss am Samstag (6.11., 16 Uhr) in der Halle am Mäusheckerweg alle Register ziehen, wenn die Doneck Dolphins Trier gegen Tabellenführer LSV Lahn-Dill im letzten Heimspiel des Jahres in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga antreten.

So viele Paralympics-Teilnehmer wie der RSV Lahn-Dill im Kader hat, kann der Tabellenführer der Rollstuhlbasketball-Bundesliga in der Trierer Mäusheckerweghalle gar nicht gleichzeitig aufs Feld schicken. Allein das zeigt schon, dass die Doneck Dolphins Trier beim letzten Heimspiel des Jahres am Samstag (16 Uhr, Halle am Mäusheckerweg) als Außenseiter in die Partie gehen. „Lahn-Dill ist ein absolutes Weltklasseteam und Favorit auf die Champions-League“, sagt Dolphins-Coach Dirk Passiwan. Mit ihrem Sieg gegen den amtierenden Deutschen Meister Thuringia Bulls unterstrichen die Wetzlarer am vergangenen Wochenende ihre Ambitionen.