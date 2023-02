Rollstuhlbasketball : Dolphins optimistisch trotz Heim-Niederlage

Trier Um den fünfmaligen Deutschen Meister RSB Thuringia Bulls zu schlagen, hat es bei den Doneck Dolphins Trier noch nicht gereicht. Lange Zeit zeigten sich die Lokalmatadore dem Titelaspiranten aber ebenbürtig.

(teu) Mit einem Sieg aus der dreiwöchigen Spielpause in den Bundesliga-Betrieb zurückzukehren, wäre für die Doneck Dolphins Trier traumhaft gewesen. Gegen den RSB Thuringia Bulls, die zusammen mit dem RSV Lahn-Dill der große Favorit auf den Deutschen Meistertitel sind, blieb das am Samstagabend aber erwartungsgemäß ein Traum. Trotzdem der 65:84-Niederlage zeigte sich Dirk Passiwan zufrieden. „Unser Ziel war es, das Spiel lange offen zu halten. Wir wollten 60 Punkte machen. Das haben wir geschafft. Und wir wollten ihnen nicht die 100 geben. Wir haben nun mit 19 Punkten verloren. Das Hinspiel glaube ich mit 41. Man sieht, unser Team entwickelt sich“, resümierte der Dolphins-Spielertrainer.

Zwar legten die Thüringer rasant los (0:6 nach 2:28 Minuten), doch danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Mit einem Dreier erzielte Passiwan 1:31 Minuten vor Ende des ersten Viertels den Ausgleich (14:14). In Führung und damit die Bulls in Zugzwang bringen, gelang den Dolphins allerdings nicht.

Auch wenn die letzten zehn Minuten (21:18) an die Hausherren vom Mäusheckerweg gingen, an der Niederlage war nicht mehr zu rütteln. „Wir haben das erste Viertel richtig gut mitgehalten und sie gezwungen, in ihr bestes Lineup zu switchen. Damit haben die Bulls dann das zweite und dritte Viertel komplett durchgespielt. Das ist auch ein Zeichen für uns, dass sie ihrem Top-Lineup spielen müssen“, analysiert Passiwan, der optimistisch auf die drei verbleibenden Spiele blickt: „Wir haben noch drei Spiele gegen Teams auf Augenhöhe gegen Münsterland, Frankfurt und Essen. Die wollen wir gewinnen“ Das letzte Heimspiel der Dolphins in der aktuellen Rollstuhlbasketball-Bundesligasaison findet am 4. März (18 Uhr) gegen Frankfurt statt.