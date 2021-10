Rollstuhlbasketball : Personalsorgen nach dem Sensationssieg

Coach Dirk Passiwan hofft, dass Patrick Dorner noch rechtzeitig zum Spiel der Doneck Dolphins Trier in Frankfurt fit wird. Foto: Holger Teusch

Trier/Frankfurt Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier müssen heute zum Bundesliga-Auswärtsspiel zum Tabellen-Vierten nach Frankfurt.

(teu) Der sensationelle Heimsieg gegen Wiesbaden erzeugt bei den Trierer Rollstuhlbasketballern weiter Glücksgefühle. „Aber wir hatten schon wieder einige Probleme in dieser Woche“, blickt Spielertrainer Dirk Passiwan mit einigen Sorgen der Partie am heutigen Samstag (18 Uhr) bei den ING Skywheelers in Frankfurt entgegen. Valeska Finger fehlt bei den Doneck Dolphins Trier berufsbedingt. Lukas Jung musste im Training verletzt pausieren und Patrick Dorner versucht seit Mittwoch eine Erkältung loszuwerden. Passiwan hofft, das beide noch rechtzeitig fit werden, um gegen die derzeit Viertplatzierten der Rollstuhlbasketball-Bundesliga aufs Feld rollen zu können.