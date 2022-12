Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Experimentieren statt Gegner demütigen

Wenn auch oft in Bedrängnis traf Walter Vlaanderen von den Doneck Dolphins Trier im Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Spiel gegen Essen in fast Dreiviertel der Fälle. Foto: Holger Teusch

Trier Doneck Dolphins Trier gewinnen nach vier Niederlagen in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga deutlich mit 93:53 gegen den Tabellenletzten Hot Rolling Bears Essen.

(teu) Mit einem versöhnlichen Resultat gehen die Doneck Dolphins Trier in die Weihnachtspause der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Im letzten Spiel des Jahres besiegte das Team von Spielertrainer Dirk Passiwan am Samstagabend Aufsteiger Essen mit 93:53 klar und deutlich. Ein Aufatmen ging nach vier Niederlagen in Folge durch die Mannschaft. „Die Pause tut jetzt allen gut“, glaubt Passiwan.