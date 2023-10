Dolphins-Spieler Walter Vlaanderen „Ich mag das Familiäre in Trier“

Trotz der vielen Stunden auf der Autobahn (dazu kommen noch die Fahrten zu den Auswärtsspielen), Vlaanderen ist in Trier angekommen - im doppelten Sinn! „Ich habe in der vergangenen Saison so viel gelernt“, sagt der 1,77-Meter-Mann, der oft als Center im Dolphins-Spiel agiert. Big Man? Nicht wirklich, sagt der 4,5-Punkte-Spieler (siehe Info), der an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, und verweist nach dem Heimspiel-Sieg gegen Frankfurt auf einige gerade unterlegenen Kontrahenten vom Main. Da gibt es auch im Rollstuhlbasketball noch viel größere Spieler. Aber der stets gut gelaunte holländische U 25-Nationalspieler arbeitet nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Fitnessstudio an seiner Durchsetzungskraft.