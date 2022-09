Rollstuhlbasketball : Dolphins testen gegen den Deutschen Meister

Trier Gegen den RSV Lahn-Dill kann Spielertrainer Dirk Passiwan mit allen Neuzugängen des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten Doneck Dolphins Trier testen.

Wie kann man sein Team anspruchsvoller testen, als gegen den Deutschen Meister? Der nationale Rekordtitelträger RSV Lahn-Dill ist am Samstagabend (17.9., 18 Uhr) zu Gast bei den Doneck Dolphins Trier. Spielertrainer Dirk Passiwan will eine Woche vor dem Saisonauftakt in der Halle am Mäusheckerweg gegen Hannover sehen, wie die Spielzüge mit den Neuzugängen Svenja Erni (kommt von Ulm), dem Kanadier Deion Green und dem Niederländer Walter Vlaanderen unter Wettkampfbedingungen funktionieren. „Das Ergebnis wird zweitrangig sein“, senkt Passiwan deshalb die Erwartungen. er werde auch viel durchwechseln, um viele Kombinationen auszuprobieren. Im Training laufe es allerdings bereits sehr gut. Seit Wochenbeginn ist der komplette Kader bis auf dem erkrankten Lukas Jung, der auch beim Testspiel gegen Lahn-Dill ausfällt, zusammen. Der Eintritt beim Spiel der Dolphins gegen den deutschen Rekordmeister ist frei (Einlass ab 17 Uhr). Vor dem Spiel wird der Kader, insbesondere die Neuzugänge vorgestellt.