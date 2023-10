Rollstuhlbasketball-Bundesliga Bundesliga-Start der Dolphins: Hauptsache gewonnen, aber unnötig hart

Passiwan hatte allerdings nie Zweifel am Auftakterfolg: „Eigentlich hatten wir alles von Anfang an im Griff, auch wenn man es von außen nicht so gemeint hat, wenn die Frankfurter mal vier Punkte weg waren. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir das regulieren können. So richtig nervös geworden bin ich nie, weil ich weiß, was wir können. Wir mussten einfach in der Defensive zulegen, und das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht.“