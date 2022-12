Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Die Mannschaft ist gefordert!

Die Trierer Rollstuhlbasketballer, hier mit Nationalspielerin Annabel Breuer (in weiß), müssen beim Bundesliga-Tabellennachbarn Skywheelers Frankfurt ran. Foto: Holger Teusch

Frankfurt/Trier Ob Dirk Passiwan heute beim Auswärtsspiel der Doneck Dolphins in Frankfurt aufs Feld rollen kann ist nicht sicher, aber die Trierer Bundesliga-Rollstuhlbasketballer brauchen einen Sieg.

Nach drei Niederlagen in Folge geht es für Doneck Dolphins Trier am heutigen Samstag (10.12., 18 Uhr) in Frankfurt gegen den Tabellen-Nachbarn in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Die Skywheelers vom Main haben die Moselaner am vergangenen Spieltag bei ihrem 85:45-Sieg in Essen aufgrund der besseren Punkte-Bilanz um einen Zähler vom sechsten auf den siebten Platz verdrängt. Der Aufsteiger aus dem Ruhrpott kommt am letzten Spieltag des Jahres (17. Dezember) zu den Dolphins in den Mäusheckerweg. Aber schon in Frankfurt verlangt Dirk Passiwan von seinem Team einen Sieg. „Es wäre sehr wichtig, vor Weihnachten noch zwei Siege zu holen“, sagt der Spielertrainer der Delfine.

Ob der Trierer Spielertrainer und Bundesliga-Topscorer im Skywheeler Dome aufs Feld rollen kann, ist dabei fraglich. Die gesamte Woche konnte Passiwan erkrankt nicht trainieren. So oder so: „Das Team ist gefordert. Sie können das besser, als sie es in den letzten Minuten gegen Münsterland gezeigt haben“, sagt Passiwan. Bei der Heim-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den Tabellen-Vierten lief bei den Trierern nicht mehr viel zusammen, nachdem Passiwan nach fünf Fouls das Feld verlassen musste.

Der Coach glaubt trotzdem an die Qualität der Mannschaft: „Jeder muss zeigen, was er leisten kann. Ich sehe die Chance, dass wir gegen Frankfurt gewinnen - auch ohne mich.“ Dass die Dolphins auch ohne ihn in der Bundesliga konkurrenzfähig bleiben, daran arbeitet Passiwan schon länger. „Ich werde auch nicht jünger“, sagt der 36-Jährige lachend.

Die Bilanz der Trierer gegen die Skywheeler Frankfurt war in der vergangenen Saison ausgeglichen. Nach einer knappen Zwei-Punkte-Niederlage im Hinspiel am Main (67:69) legten die Dolphins beim Heimsieg im Februar den Grundstein für den Klassenerhalt. Auf Nationalspieler Nico Dreimüller, der am heutigen Samstag seinen 25. Geburtstags feiert, und Tim Diedrich, mit 21 Punkte erfolgreichster Schütze in Essen, muss man laut Passiwan besonders achten.

Dolphins, neues Logo Foto: Dolphins Trier/Dolphins