Rollstuhlbasketball : Erst Nationalteam, jetzt wieder Bundesliga

Fast drei Wochen pausierte die Rollstuhlbasketballbundesliga. Ursprünglich weil vom 16. bis 27. November die Weltmeisterschaft in Dubai stattfinden sollte. Als diese Anfang September, zwei Wochen vor dem Start der Rolli-Bundesliga, wegen der Fußball-WM in Katar auf Juni 2023 verschoben wurde, war der Bundesliga-Spielplan schon fix. Nur einzelne Spiele, wie das am Samstag der Dolphins Trier bei Hannover United, konnten noch neu terminiert werden.

Ohne WM nutzten die deutschen Nationalteams die Zeit für Testspiele. Die deutschen Frauen mit den Dolphins-Spielerinnen Svenja Erni und Natalie Passiwan erreichten unter Bundestrainer Dirk Passiwan zunächst in fünf Testspielen gegen Vize-Weltmeister Großbritannien ein kurioses Remis (je zwei Siege und Niederlagen, ein Unentschieden). Gegen die Paralympics-, WM- und EM-Gewinnerinnen aus den Niederlande musste sich Dirk Passiwans Auswahl zweimal geschlagen geben.