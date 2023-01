Rollstuhlbasketball : Sensation zum Greifen nah

Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier (in den weißen Trikots) zeigten im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister RSV Lahn-Dill trotz niederlage eines ihrer bisher besten Saisonspiele. Foto: Holger Teusch

Trier Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier brachten den haushohen Favoriten RSV Lahn-Dill an den Rand einer Niederlage, mussten sich dem deutschen Rekordmeister am Ende aber doch mit 73:81 geschlagen geben.

(teu) Der Riese wankte, fiel aber nicht! Die Trierer Bundesliga-Rollstuhlbasketballer hatten am Samstagabend die Sensation vor Augen, dem in dieser Saison noch ungeschlagenen Rekordmeister RSV Lahn-Dill die erste Niederlage beizubringen. Noch zwei Minuten vor Schluss beim Stand von 71:73 raunte Dirk Passiwan seinen Mitspielern zu: „We can win“ - „Wir können das noch gewinnen.“ Doch die letzten Sekunden erwies sich das Starensemble aus Hessen abgebrühter und routinierter und sicherte sich den zwölften Sieg im zwölften Saisonspiel (73:81). „Die haben einen Zwölferkader und davon sind zehn Nationalspieler“, erklärte Dolphins-Spielertrainer Passiwan die Übermacht des RSV Lahn-Dill.