Rollstuhlbasketball-Bundesliga Sechster Platz für Dolphins, 23. Titel für Passiwan

Der Coach ließ durchrotieren, gab jedem aus dem neunköpfigen Kader Spielzeiten im zweistelligen Minutenbereich. „Dann ist es auch klar, dass die Defense nicht so eingespielt ist“, erklärte Passiwan, weshalb Essen beispielsweise im dritten Viertel phasenweise ähnlich punktete, wie die Dolphins. Gegenüber dem Hinspiel kurz vor Weihnachten in der Halle am Mäusheckerweg (93:53) kam eine schlechtere Trefferquote. „Wir hätte besser werfen müssen. Wir hatten weniger als 50 Prozent Treffer“, bemängelte Passiwan. Sowohl beim Heim- wie beim Gästeteam war aber auch die Luft raus. Gegen einen schwachen Gegner wie Essen lasse man sich in so einer Situation runterziehen.