Rollstuhlbasketball : Auftakt gegen aggressiven Rekordmeister

Die ehemalige Dolphins-Spielerin Janet Zeltinger ist mit dem Deutschen Rekordmeister RSV Lahn-Dill auf der Erfolgsstraße. Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen mit ihrem alten Verein Doneck Dolphins Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Warum Headcoach Dirk Passiwan froh ist, dass die Doneck Dolphins Trier zum Start ins neue Jahr den RSV Lahn-Dill zu Gast haben, den Rekordmeister nach dessen knappen Heimsieg aber für umso gefährlich hält.

2022 haben die Trierer Rollstuhlbasketballer mit dem Sieg gegen Bundesligaaufsteiger Essen erfolgreich beendet, zum Start ins neue Jahr kommt am Samstag (14.1., 18 Uhr) Rekordmeister LSV Lahn-Dill in die Halle am Mäusheckerweg. Für Dirk Passiwan so etwas wie ein Wunschgegner zum Wiederbeginn nach vier Wochen Pause. „Das ist ein relativ einfacher Start für uns. Gegen so einen starken Gegner haben wir nicht zu verlieren“, sagt der Spielertrainer der Doneck Dolphins Trier.

Der 14-malige Deutsche Meister führt mit zwei Siegen mehr als der RSB Thuringia Bulls aus Elxleben bei Erfurt die Bundesligatabelle unangefochten an. Die Dolphins belegen den siebten Platz mit vier Punkten Rückstand auf die Playoff-Plätze. Alles andere als ein klarer Sieg des RSV Lahn-Dill am Samstag in Trier kommt also einer Sensation gleich.

Die Passiwan im Hinterkopf behält! „Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten“, sagt er. Gegen die mit internationalen Medaillengewinnern aus fast allen Kontinenten gespickte Mannschaft aus dem hessischen Wetzlar, dürfe man sich nicht auf individuelle Alleingänge einlassen, sagt Passiwan: „Wir müssen viel in der Offensive zusammenarbeiten, um gute Würfe zu bekommen“, so der 46 Jahre alte Bundesliga-Topscorer. Außerdem muss die Defensive stehen, damit es nicht einen Start wie im Hinspiel in Wetzlar gibt, wo die Dolphins nach sechs Minuten bereits mit 14 Punkten hinten lagen. Am Ende gewann der RSV Lahn-Dill mit 84:57.

Dass der erste Dolphins-Gegner (am vergangenen Wochenende hatten sie spielfrei) in diesem Jahr nicht gerade glamourös gestartet ist, macht die Sache nicht leichter. Gegen Triers punktgleichen Tabellennachbarn, die ING Skywheelers Frankfurt (sechster Platz), gelang dem RSV Lahn-Dill nur ein 60:55-Arbeitssieg. „Oft ist Lahn-Dills Reaktion auf so ein Spiel, dass sie wild zurückkommen“, erwartet Passiwan von Anfang an viel Druck und Aggressivität von den Gästen, die von der ehemaligen Dolphins-Spielerin Janet Zeltinger trainiert werden.