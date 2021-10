Rollstuhlbasketball : Dolphins können Spiel nicht mehr drehen

Die großen Spieler des BBC Münsterland wie die Paralympics-Vierte Lena Knippelmeyer (16) machten in der Verteidigung der Doneck Dolphins Trier beispielsweise Correy Rossi (7) und Miljan Grujic (8) in der Halle am Mäusheckerweg Probleme. Foto: Holger Teusch

Trier Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier verlieren am Mäusheckerweg das vierte Bundesliga-Saisonspiel gegen den BBC Münsterland mit 41:59.

(teu) Die Auswärtsniederlage bei Liga-Favorit Thuringia Bulls am vergangenen Wochenende kam erwartet. Vorgestern im neu eingerichteten Wohnzimmer Mäusheckerweghalle hatten die Doneck Dolphins Trier aber auf Punkte im vierten Saisonspiel der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga (RBBL) gegen den BBC Münsterland gehofft. Die 41:59-Heimniederlage gegen den Aufsteiger der Vor-Corona-Saison 2019, der erstmals in Trier spielte, tat weh. Es wurde noch einmal deutlich: Für die Dolphins geht es diese Saison primär um den Verbleib in der ersten Liga. „Wir haben ein junges Team. Solche Spiele gehören dann auch dazu. Leider gegen einen Gegner, gegen den wir gehofft hatten, ein engeres Spiel zu haben“, sagt Spielertrainer Dirk Passiwan.

Der 44-Jährige sah aber auch ein paar Lichtblicke: „Am Ende sieht das Ergebnis deutlicher aus, als es war. Wir hatten immer mal wieder Phasen, in denen wir dran waren.“ Die Dolphins kamen schwer ins Spiel. Das erste Viertel ging mit 6:16 an den BBC Münsterland aus Warendorf. Nachdem schon das zweite Viertel ausgeglichen verlief (11:12) kamen die Dolphins nach der Halbzeitpause gut ins Spiel. Im dritten Viertel sah es kurzzeitig sogar so aus, als könnten die Trierer die Partie noch drehen. Mit 16:12 Punkten lagen die Delfine in diesem Zehn-Minuten-Abschnitt vorn. Der Rückstand reduzierte sich auf sieben Punkte. „Dann haben wir es aber im letzten Schritt nicht geschafft, noch näher ran zu kommen, so dass unser Gegner vielleicht auch noch nervös wurde“, analysiert Passiwan. Im Schlussviertel fehlte auch die Kraft. Während bei den Münsterländern nur ein Spieler die kompletten 40 Minuten auf dem Feld war, waren es bei den Dolphins vier.

„Wir haben von Anfang an unseren Rhythmus in der Offensive nicht gefunden, obwohl wir ganz gute Schüsse hatten. Aber unsere Trefferquote war richtig schlecht“, analysiert Passiwan. „Wenn man vorne nur 41 Punkte macht, dann braucht man nicht darüber zu diskutieren, ob man ein Spiel in der Bundesliga gewinnen kann.“ Er selbst habe auch nicht seinen allerbesten Tag gehabt.

Mehrmals forderten die Doneck Dolphins Trier eine Auszeit, inder Spielertrainer Dirk Passiwan (11) die Taktik noch einmal durchsprach. Foto: Holger Teusch

„Die Verteidigung ging einigermaßen, obwohl wir da immer noch viel zu viele einfache Sachen zugelassen haben“, sieht Passiwan Fortschritte im Defensivverhalten der Dolphins. Gegen die großen Warendorfer Spieler wie dem niederländischen Nationalspieler Mattijs Bellers, Kapitän Sören Müller oder die deutsche Paralympics-Vierte Lena Knippelmeyer, die wie Bellers auch bereits für die Dolphins aufs Feld gerollt ist, waren die Trierer körperlich unterlegen. „Das muss man natürlich anders verteidigen und versuchen diese Spieler aus der Zone rauszuhalten“, erklärt Passiwan. Müller war mit 24 Punkten der Topscorer des BBC Münsterland. Mehr erreichte in dem Spiel nur Passiwan mit 26.

Der blickt bereits auf der nächste Heimspiel am Samstag (23.10., 16 Uhr) gegen die Rhine River Rhinos aus der hessischen Landeshauptstadt. „Mit Wiesbaden kommt ein sehr, sehr schwerer Gegner. Vielleicht gerade sogar die Nummer drei in Deutschland“, blickt Passiwan voraus. Die Rhinos unterstrichen Passiwans Einschätzung am vergangenen Samstag: Zuhause verloren sie zwar mit 68:85 gegen die Thuringia Bulls. So gut hatte in der bisherigen Saison aber noch kein Team gegen den Topfavoriten aus dem thüringischen Elxleben mitgehalten. „Gegen Wiesbaden müssen wir uns in beiden, Defensive und Offensive, steigern“, fordert Passiwan.

Doneck Dolphins Trier: Corin Depping, Patrick Dorner (1), Veleska Finger, Miljan Grujic (6), Lukas Jung (2), Zeljko Likic, Dirk Passiwan (26), Correy Rossi (6), Kim Zettlitz

Die großen Spieler des BBC Münsterland wie der niederländische Nationalspieler Mattijs Bellers (11) machten in der Verteidigung der Doneck Dolphins Trier beispielsweise Correy Rossi (7) und Miljan Grujic in der Halle am Mäusheckerweg Probleme. Foto: Holger Teusch

Patrick Dorner (14) war einer von vier Spielern der Dolphins, die komplett die kraftraubenden 40 Minuten auf dem Spielfeld waren. Foto: Holger Teusch

