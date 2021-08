Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Die Trierer Dolphins verpflichten Miljan Grujic

Trier Die Doneck Dolphins Trier haben den 28-jährigen Miljan Grujic verpflichtet. Der serbische Nationalspieler war zuletzt im italienischen Trient unter Vertrag und hat vorerst für ein Jahr bei den Dolphins unterschrieben.

Der personelle Bedarf im hochpunktigen Bereich war bei den Dolphins Trier groß, da Nathalie Passiwan noch einige Monate in der Babypause ist. Diese Lücke soll nun Grujic kurzfristig schließen. Zwar wird er sich erst an das höhere Tempo in der deutschen Rollstuhlbasketball-Bundesliga gewöhnen müssen, er bringt jedoch auch noch viel Entwicklungspotential mit.

Für Miljan Grujic ist der Wechsel an die Mosel, nach Stationen in Italien und zuvor Bosnien und Herzegowina, bereits die dritte Station im Ausland und ein weiterer Schritt in seiner Karriere. Dementsprechend groß ist seine Vorfreude: „Ich bin glücklich, dass ich für die Dolphins spielen darf. Mein Nationalmannschaftkollege Zeljko Likic hat mir viel Positives über den Verein und die Stadt erzählt. Ich möchte voll in das Leben in Trier eintauchen und kann es kaum erwarten, die Energie meines neuen Teams zu spüren und mit ihm in der besten Liga der Welt zu spielen.“