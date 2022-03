Rollstuhlbasketball : Auferstanden von den Totgeglaubten

Die Doneck Dolphins Trier beenden die Rollstuhlbasketball-Bundesligasaison 2021/22 auf den sechsten Platz. Foto: Dolphins Trier/Dolphins

Wiesbaden Doneck Dolphins Trier gewinnen letzte reguläre Saisonspiel in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga in Wiesbaden mit 78:75.

(teu) „Nicht auszudenken, wenn die ganze Saison so gelaufen wäre“, sagt Dirk Passiwan kopfschüttelnd. Mit einem 78:75-Auswärtssieg bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden beenden die Doneck Dolphins Trier am Donnerstagabend ihre Saison in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL). Selbst den erfahrenen Spielertrainer erstaunt, wie sich die Mannschaft innerhalb von sechs Wochen quasi am eigenen Schopf aus dem Abstiegssumpf auf den sechsten Platz gezogen hat. Passiwan, mittlerweile 45 Jahre alt, hat schon in einigen Trierer Teams gestanden und mit diese gestaltet, stand auch schon in den Playoffs. „Aber was diese Mannschaft mental geleistet hat, habe ich noch nicht erlebt“, sagt er.

Der Sieg in Wiesbaden ändert nichts mehr am sechsten Tabellenplatz für Trier. Der Erfolg war aber eine Bestätigung für die aufstrebende Form der vergangenen zwei Monate und ein Fingerzeig, was in der neuen Saison möglich scheint. Nämlich ein Playoff-Platz. Den hätte Trier als Sechstplatzierter vor Corona errungen. Doch wegen der Pandemie wurden die Plätze auf vier reduziert.

Geschenkt wurde den Dolphins in der hessischen Landeshauptstadt nichts. Für die Rhine River Rhinos, vor der Partie Tabellendritter, ging es darum, diesen Platz mit Blick auf Playoffs zu halten. Die Hausherren kamen auch gut ins Spiel. Das erste Viertel endete mit 21:15 für Wiesbaden. Aber schon in den zweiten fünf Minuten des ersten Abschnitts kamen die Dolphins in ihren Rhythmus. Die zweiten zehn Minuten gingen mit 30:12 klar an Trier und damit auch die Halbzeitführung (45:33). „Wir haben ein sensationelles zweites Viertel gespielt, so wie zuletzt immer“, sagt Passiwan.

Nach dem guten zweiten Viertel tat die Halbzeitpause den Dolphins - auch schon fast gewohnt - scheinbar nicht gut. Die Rhinozerosse kamen mit einem 11:0-Lauf wieder heran. Nach 30 Minuten (58:58) begann die Partie praktisch von vorn. „Am Ende wurde es noch einmal hektisch“, erzählt Passiwan. Aber sein Team behielt die Nerven. Bundesliga-Topscorer Passiwan (Schnitt pro Spiel: 31,6 Punkte, gegen Wiesbaden 30), aber auch Patrick Dorner (18), Correy Rossi (17) und Nathalie Passiwan (9) waren die Punkte-Garanten in Triers Offensive. Wiesbaden kam neun Sekunden vor Schluss durch einen Dreier von Nationalspieler Matthias Güntner noch einmal auf drei Punkte heran. Den zweiten Trierer Auswärtssieg in Folge konnte der Paralympics-Sechste damit aber nicht verhindern.