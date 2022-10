Rollstuhlbasketball : Tabellenletzten nicht unterschätzen!

Die Rollstuhlbasketball-Bundesligisten der Doneck Dolphins Trier (weiße Trikots) müssen wie hier beim 80:54-Heimerfolg im März Annbel Breuer (15) und Nathalie Passiwan gut gegen Köln mit Center Thomas Reiter verteidigen. Foto: Holger Teusch

Trier Die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier treffen im zweiten Bundesliga-Heimspiel heute (8.10., 18 Uhr) in der Halle am Mäusheckerweg auf die Köln 99ers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Nur nicht von der Tabelle täuschen lassen! Zwar treffen die Doneck Dolphins Trier am heutigen Samstag (8.10., 18 Uhr) in der Halle am Mäusheckerweg auf das derzeitige Bundesliga-Schlusslicht aus Köln, unterschätzen dürfe man die Domstädter aber nicht, mahnt Dirk Passiwan.

Beim Saisonauftakt gegen den BBC Münsterland verlor Köln am Ende erst am Grünen Tisch, weil sie einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht hätte spielen dürfen. „Kölns Heimspiel gegen Frankfurt verlief ausgeglichen“, sagt Passiwan zur 56:65-Niederlage des nächsten Dolphins-Gegners am vergangenen Wochenende. „Sie haben ein sehr, sehr gutes Team“, glaubt Triers Spielertrainer. Die 99ers haben sich unter anderem mit dem amtierenden Europameister Mustafa Korkmaz, der gegen Frankfurt 22 Punkte erzielte, und dem Israeli Asael Shabo verstärkt. „Die neue Kölner Mannschaft muss sich auch erst zusammenfinden“, sagt Passiwan.

Den Dolphins gelang der Durchbruch beim 81:57-Sieg in Hamburg am Tag der Deutschen Einheit. „Ich habe am Dienstag beim Training betont, wie toll es war, wie wir in Hamburg als Team aufgetreten sind und wie auch die Bank mitgegangen ist“, erzählt Passiwan. Erfolgsdruck sieht der Coach nicht nur für sein drei Tabellenplätze vor den Kölnern rangieren Team, sondern auch für die Gastmannschaft, die mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet ist.