Rollstuhlbasketball : „Da anknüpfen, wo wir aufgehört haben“

Im Hinspiel in der Halle am Mäusheckerweg trug Lena Knippelmeyer (rechts), Nationalspielerin im Kader von Frauen-Bundes- und Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan, mit einer zweistelligen Punktzahl entscheidend zur bitteren Niederlage der Trierer Rollstuhlbasketballer bei. Foto: Holger Teusch

Wetzlar/Warendorf Mit einem Auswärts-Doppelspieltag geht es für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier am Wochenende im Bundesliga-Aufstiegskampf weiter.

Am vergangenen Samstag ist den Doneck Dolphins Trier mit dem Heimsieg gegen Frankfurt ein wichtiger Teilerfolg im Kampf gegen den Abstieg gelungen. An diesem Wochenende müssen die Rollstuhlbasketball-Bundesligisten von der Mosel erst zum Rekordmeister nach Wetzlar und anschließend zur Nachholpartie zum Tabellen-Viertletzten nach Warendorf. Nach den Spielausfällen wegen einiger Corona-Fällen steht den Dolphins damit kräftezehrende zwei Tage bevor.

Die Partie am Samstagabend (19.30 Uhr) beim RSV Lahn-Dill ist für Spielertrainer Dirk Passiwan dabei „eines des einfacheren Spiele“. Alles andere als ein klarer Sieg des dreizehnmaligen Deutschen Meister und Tabellen-Zweiten wäre eine Riesenüberraschung. Hinzu kommt, dass das Weltklasseteam mit acht Paralympics-Teilnehmern um die ehemaligen Dolphins-Spielerin Janet Zeltinger als Trainerin die Niederlage gegen die Thuringia Bulls aus Elxleben bei Erfurt, die nun die Tabelle anführen, vergessen machen will.

Die Statistik spricht dabei für Lahn-Dill: In 69 Pflichtspielen standen sich die Mannschaften in 36 Jahren gegenüber. Nur sieben Mal mit dem besseren Ende für Trier. Trotzdem: „Wir werden versuchen, uns gut zu präsentieren“, verspricht Passiwan. Gleichzeitig gilt es Kräfte zu sparen für die Partie weniger als 24 Stunden später gegen den BBC Münsterland (Sonntag, 15 Uhr). Rotieren können die Dolphins in Hessen dabei nur eingeschränkt. „Wir fahren mit einem Siebener-Kader nach Wetzlar“, erklärt Passiwan. Seine Frau Nathalie, Nationalspielerin Annabel Breuer und Kim Zettlitz fehlen aus beruflichen und privaten Gründen.